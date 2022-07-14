В Твери 16 и 17 июля пройдут литературный фестиваль и слёт молодых поэтов
- РИА Новости
События приурочены ко дню рождения почётного гражданина города Твери и Тверской области, лауреата Государственной премии СССР, поэта Андрея Дементьева, сообщает tverigrad.ru.
В слёте примут участие авторы из Москвы, Петербурга, Твери, Тулы, Северодвинска, Старого Оскола, Кемерова, Махачкалы и других городов.
В фестивале — артисты Дмитрий Харатьян, Валерий Баринов, Лев Лещенко, победители шоу «Голос» и прочие.
Ранее НСН сообщила, что на Манежной площади в столице прошёл фестиваль «10 лет. Новая Москва».