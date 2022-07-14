В Твери 16 и 17 июля пройдут литературный фестиваль и слёт молодых поэтов

В Твери в выходные, 16 и 17 июля, пройдут два культурных события: «Дементьев-фест» и традиционный Всероссийский слёт молодых поэтов «Зелёный листок».

РИА Новости