Певец Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России

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Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России.
Певец Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России
  • РИА Новости

Приглашённый в пресс-центр НСН певец вспомнил, что выступал в столичных ресторанах «Славянская трапеза» и «Прага».

«Для того времени ресторан («Прага». — RT) был одним из самых популярных. После открытия я пришёл и начал выступать там. В ресторане «Славянская трапеза» вообще русских не было, на полах ковры, было необычно. Я даже не знал, что музыкантов не кормят в ресторанах», — поделился Руссо.

Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru актриса Мария Палей рассказала об участии в исторических проектах.

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