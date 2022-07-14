Певец Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России

Эстрадный певец и музыкант Авраам Руссо рассказал, как начиналась его карьера в России.

Приглашённый в пресс-центр НСН певец вспомнил, что выступал в столичных ресторанах «Славянская трапеза» и «Прага».

«Для того времени ресторан («Прага». — RT) был одним из самых популярных. После открытия я пришёл и начал выступать там. В ресторане «Славянская трапеза» вообще русских не было, на полах ковры, было необычно. Я даже не знал, что музыкантов не кормят в ресторанах», — поделился Руссо.

Ранее в беседе с интернет-изданием argumenti.ru актриса Мария Палей рассказала об участии в исторических проектах.