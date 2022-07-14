В Свердловской области до конца недели сохранится жаркая погода
- РИА Новости
Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на ФГБУ «Уральское УГМС», на территории всего региона сохраняется высокий риск возникновения ЧС в лесах из-за пожарной опасности.
Также высок риск угрозы возникновения ЧС на водных объектах, увеличения роста техногенных пожаров в жилом секторе, угрозы происшествий на турмаршрутах.
Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных в Москве температура воздуха незначительно понизится.