В Свердловской области до конца недели сохранится жаркая погода

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В Свердловской области до 17 июля сохранится высокая пожароопасность лесов и температура до +34 °С.
В Свердловской области до конца недели сохранится жаркая погода
  • РИА Новости

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на ФГБУ «Уральское УГМС», на территории всего региона сохраняется высокий риск возникновения ЧС в лесах из-за пожарной опасности.

Также высок риск угрозы возникновения ЧС на водных объектах, увеличения роста техногенных пожаров в жилом секторе, угрозы происшествий на турмаршрутах.

Ранее в разговоре с «Известиями» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных в Москве температура воздуха незначительно понизится.

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