Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве 16—17 июля

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Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что на предстоящих выходных в столице немного похолодает.
Синоптик Позднякова спрогнозировала похолодание в Москве 16—17 июля
  • РИА Новости

В ночь на субботу, 16 июля, не ожидается сильных осадков, однако ночи будут более холодными, чем в остальные дни, сказала специалист в разговоре с «Известиями».

«В Москве температура составит +13...+15 °С, не более того. Но дневная температура останется на уровне максимум +24...+25 °С. Мы ожидаем, что уже на следующей неделе температура воздуха будет ниже климатической нормы на два-три градуса», — добавила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области площадь лесных пожаров выросла до 196 га.

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