В Петербурге 18 июля откроют выставку об истории Китайской Восточной железной дороги

Музей железных дорог России откроет в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга выставку, посвящённую Китайской Восточной железной дороге, в понедельник, 18 июля.

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Посетителям экспозиции расскажут о строительстве магистрали, особенностях её работы и значении для Российской империи и Советской России.

«Стендовая выставка «Китайская Восточная железная дорога» будет доступна с 18 июля 2022 года на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вход свободный», — добавили организаторы.

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