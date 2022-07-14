В Петербурге 18 июля откроют выставку об истории Китайской Восточной железной дороги

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Музей железных дорог России откроет в Петропавловской крепости Санкт-Петербурга выставку, посвящённую Китайской Восточной железной дороге, в понедельник, 18 июля.
В Петербурге 18 июля откроют выставку об истории Китайской Восточной железной дороги
  • РИА Новости

Об этом пишет «Петербургский дневник».

Посетителям экспозиции расскажут о строительстве магистрали, особенностях её работы и значении для Российской империи и Советской России.

«Стендовая выставка «Китайская Восточная железная дорога» будет доступна с 18 июля 2022 года на Соборной площади Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вход свободный», — добавили организаторы.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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