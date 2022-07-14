В Петербурге спрогнозировали дожди с грозами 14 июля
- РИА Новости
Так, агентство «Невские новости» передаёт, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в городе в ближайшие 1—3 часа.
Наряду с этим стало известно, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение с 15:00 14 июля до 19:00 15 июля в связи с непогодой и ветром, скорость порывов которого может достигать 25 м/с. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.
По прогнозу синоптиков, при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, град.
Ранее сообщалось о том, что в Москве 14 июля ожидается до +27 °C.