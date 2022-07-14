В Петербурге спрогнозировали дожди с грозами 14 июля

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредили об ухудшении погодных условий в городе 14 июля.

Так, агентство «Невские новости» передаёт, что кратковременные дожди с грозами ожидаются в городе в ближайшие 1—3 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение с 15:00 14 июля до 19:00 15 июля в связи с непогодой и ветром, скорость порывов которого может достигать 25 м/с. Об этом пишет «Бизнес Online» со ссылкой на данные Гидрометцентра республики.

По прогнозу синоптиков, при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются грозы, очень сильные дожди и ливни, град.

Ранее сообщалось о том, что в Москве 14 июля ожидается до +27 °C.