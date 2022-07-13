Зоозащитники выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп

Представители Центра помощи морским млекопитающим в Санкт-Петербурге выпустили в Ладожское озеро двух спасённых нерп.

Об этом сообщает ФАН.

Одну нерпу горожане нашли на Аптекарской набережной, вторую — в районе проспекта Обуховской обороны. Под наблюдением специалистов животные находились с мая 2022 года.

«Сегодня специалисты Центра помощи морским млекопитающим, созданного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и Фондом друзей балтийской нерпы, вернули в естественную среду обитания двух ладожских нерпят — Обухова и Аптекаря», — рассказали в пресс-службе администрации губернатора.

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