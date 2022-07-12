Синоптик Шувалов оценил вероятность возвращения в столицу жары

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, вернётся ли в столицу жара.

В разговоре с «Вечерней Москвой» специалист выразил мнение, что до конца второй декады июля жара в столицу точно не вернётся.

По его словам, 13—14 июля в городе ещё ожидается до +25…+26 °С, однако потом похолодает до +19…+22 °С, и до 20-х чисел июля ожидается нежаркая, умеренно прохладная погода.

Шувалов не исключил, что аномально тёплая погода может вернуться в столицу в конце месяца.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказала, какую погоду синоптики прогнозируют в Центральной России в августе.