Герпетолог Старков перечислил опасные виды змей в России и за рубежом
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В разговоре с «Газетой.Ru» специалист рассказал, что наиболее распространённый род ядовитых змей в России — гадюки. Чаще всего их можно встретить на северо-востоке Крыма или на Кавказе.
Укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, гораздо более опасной для жизни человека герпетолог назвал гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк. Её можно встретить на территории Дагестана.
Отдыхающие в Турции туристы могут встретить степную, носатую, малоазиатскую гадюку, а также гюрзу, отметил Старков.
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