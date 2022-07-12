Герпетолог Старков перечислил опасные виды змей в России и за рубежом

Сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук (РАН), герпетолог Владислав Старков рассказал, какие змеи несут опасность, в том числе для туристов, путешествующих как по России, так и за рубежом.

В разговоре с «Газетой.Ru» специалист рассказал, что наиболее распространённый род ядовитых змей в России — гадюки. Чаще всего их можно встретить на северо-востоке Крыма или на Кавказе.

Укусы степной и обыкновенной гадюк не смертельны, гораздо более опасной для жизни человека герпетолог назвал гюрзу, которая относится к роду гигантских гадюк. Её можно встретить на территории Дагестана.

Отдыхающие в Турции туристы могут встретить степную, носатую, малоазиатскую гадюку, а также гюрзу, отметил Старков.

Ранее в беседе с НСН старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов рассказал, когда стоит сделать прививку от клещевых инфекций.