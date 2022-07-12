Актриса Палей рассказала о ролях в исторических фильмах

Актриса Мария Палей рассказала об участии в исторических проектах.

В разговоре с интернет-изданием argumenti.ru она призналась, что её часто приглашают участвовать в исторических постановках.

«У меня типаж соответствующий. Сейчас у меня четвёртый исторический проект — «Шаляпин». Я люблю съёмки, когда есть грим, исторические наряды. В проекте «Вольная грамота» играла крепостную. Мне нравилось и с режиссёром работать, и команда была прекрасная, и съёмки в разных местах — в Торжке, в Вязьме», — сказала Палей.

Также актриса напомнила о своей роли княгини Евдокии в сериале «Грозный», где сыграла вместе с Сергеем Маковецким.

Она также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Страсти по Чапаю», «Склифосовский», «Свадьба в сети», «Убить босса» и других.

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