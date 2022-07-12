Актриса Палей рассказала о ролях в исторических фильмах

Короткая ссылка
Актриса Мария Палей рассказала об участии в исторических проектах.
Актриса Палей рассказала о ролях в исторических фильмах
  • Gettyimages.ru

В разговоре с интернет-изданием argumenti.ru она призналась, что её часто приглашают участвовать в исторических постановках.

«У меня типаж соответствующий. Сейчас у меня четвёртый исторический проект — «Шаляпин». Я люблю съёмки, когда есть грим, исторические наряды. В проекте «Вольная грамота» играла крепостную. Мне нравилось и с режиссёром работать, и команда была прекрасная, и съёмки в разных местах — в Торжке, в Вязьме», — сказала Палей.

Также актриса напомнила о своей роли княгини Евдокии в сериале «Грозный», где сыграла вместе с Сергеем Маковецким.

Она также снималась в таких фильмах и сериалах, как «Страсти по Чапаю», «Склифосовский», «Свадьба в сети», «Убить босса» и других.

Ранее народный артист России Сергей Гармаш после премьеры спектакля «Кроткая» в Малом театре, который он выпустил вместе с Юрием Башметом, рассказал «Известиям» о своей любви к Фёдору Достоевскому.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить