Жителей Удмуртии предупредили о грозе 13 июля

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, в ночь с 12 на 13 июля и на следующий день местами в республике пройдут грозы.

Об этом пишет udm-info.ru.

Днём 13 июля во время грозы прогнозируется усиление ветра до 15—17 м/с. Температура воздуха в дневные часы к концу недели составит +20...+25 °С.

Наряду с этим стало известно о новых лесных пожарах на Ямале. За минувшие сутки, по данным местного Департамента природно-ресурсного регулирования, в регионе действует шесть очагов. Об этом сообщает «Ямал 1».

Площадь пожаров составляет около 19 га.

Ранее сообщалось, что в трёх районах Сахалина с 13 по 15 июля прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности.