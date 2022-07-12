Жителей Удмуртии предупредили о грозе 13 июля

Короткая ссылка
Согласно сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Удмуртии, в ночь с 12 на 13 июля и на следующий день местами в республике пройдут грозы.
Жителей Удмуртии предупредили о грозе 13 июля
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет udm-info.ru.

Днём 13 июля во время грозы прогнозируется усиление ветра до 15—17 м/с. Температура воздуха в дневные часы к концу недели составит +20...+25 °С.

Наряду с этим стало известно о новых лесных пожарах на Ямале. За минувшие сутки, по данным местного Департамента природно-ресурсного регулирования, в регионе действует шесть очагов. Об этом сообщает «Ямал 1».

Площадь пожаров составляет около 19 га.

Ранее сообщалось, что в трёх районах Сахалина с 13 по 15 июля прогнозируют четвёртый класс пожарной опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить