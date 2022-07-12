Театральный фестиваль «Толстой» в усадьбе «Ясная Поляна» посетили около 7 тысяч человек
- © пресс-служба правительства Тульской области
Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея.
Фестиваль прошёл по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры России по нацпроекту «Культура».
В рамках фестиваля организовали 40 мероприятий на 14 площадках.
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