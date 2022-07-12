Театральный фестиваль «Толстой» в усадьбе «Ясная Поляна» посетили около 7 тысяч человек

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Шестой театральный фестиваль «Толстой», который прошёл в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 8 по 10 июля, посетили более 6,5 тыс. человек.
Театральный фестиваль «Толстой» в усадьбе «Ясная Поляна» посетили около 7 тысяч человек
  • © пресс-служба правительства Тульской области

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея.

Фестиваль прошёл по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры России по нацпроекту «Культура». 

В рамках фестиваля организовали 40 мероприятий на 14 площадках. 

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

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