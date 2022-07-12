Театральный фестиваль «Толстой» в усадьбе «Ясная Поляна» посетили около 7 тысяч человек

Шестой театральный фестиваль «Толстой», который прошёл в музее-усадьбе «Ясная Поляна» с 8 по 10 июля, посетили более 6,5 тыс. человек.

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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу музея. Фестиваль прошёл по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина и при поддержке Министерства культуры России по нацпроекту «Культура». В рамках фестиваля организовали 40 мероприятий на 14 площадках. Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.