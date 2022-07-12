В Челябинской области ожидается жара до +36 °С

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В Челябинской области с 13 июля ожидается аномальная жара — температура воздуха в регионе может вырасти до +36 °С.
В Челябинской области ожидается жара до +36 °С
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

«Во второй половине дня 13, 15 и 16 июля в южных и восточных районах Челябинской области ожидается сильная жара. Максимальные температуры воздуха, по прогнозу синоптиков, будут достигать +36 °С и выше», — уточнили в ЕДДС.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области 13 и 14 июля ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер будет слабым и неустойчивым, температура воздуха днём поднимется до +33 °С.

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