В 19 парках Москвы в июле можно будет посетить концерты живой музыки

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В июле в 19 столичных парках горожане и туристы смогут послушать живую музыку в исполнении молодых творческих коллективов, духовых оркестров и джаз-бендов.
В 19 парках Москвы в июле можно будет посетить концерты живой музыки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт правительства Москвы.

Так, в «Парке Горького» выступит струнный ансамбль «PG квинтет», а в музее-усадьбе «Кусково» прозвучит классика — произведения Баха, Вивальди, Генделя и Перселла.

По четвергам в Саду имени Баумана можно послушать джаз, а по пятницам там исполнят произведения в стиле поп, инди, рок, соул, кантри.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».

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