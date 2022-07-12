В 19 парках Москвы в июле можно будет посетить концерты живой музыки

В июле в 19 столичных парках горожане и туристы смогут послушать живую музыку в исполнении молодых творческих коллективов, духовых оркестров и джаз-бендов.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт правительства Москвы.

Так, в «Парке Горького» выступит струнный ансамбль «PG квинтет», а в музее-усадьбе «Кусково» прозвучит классика — произведения Баха, Вивальди, Генделя и Перселла.

По четвергам в Саду имени Баумана можно послушать джаз, а по пятницам там исполнят произведения в стиле поп, инди, рок, соул, кантри.

Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».