В 19 парках Москвы в июле можно будет посетить концерты живой музыки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт правительства Москвы.
Так, в «Парке Горького» выступит струнный ансамбль «PG квинтет», а в музее-усадьбе «Кусково» прозвучит классика — произведения Баха, Вивальди, Генделя и Перселла.
По четвергам в Саду имени Баумана можно послушать джаз, а по пятницам там исполнят произведения в стиле поп, инди, рок, соул, кантри.
Ранее ФАН передавало, что в рамках ПМЭФ-2022 прошёл фестиваль культуры «Петербургские сезоны».