В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родился камерунский ягнёнок

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В Зоосаде Деда Мороза — филиале Московского зоопарка в Великом Устюге (Вологодская область) в конце июня 2022 года у камерунской овцы родился детёныш.
В филиале Московского зоопарка в Великом Устюге родился камерунский ягнёнок
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

«Ягнёнок сейчас себя прекрасно чувствует, гуляет с родителями на территории детского зоопарка. Пока детёныш питается материнским молоком, но уже скоро начнёт пробовать взрослую еду», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в центре воспроизводства редких видов животных столичного зоопарка, расположенном в Волоколамском городском округе Подмосковья, вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов.

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