Синоптики рассказали, когда в Удмуртии спадёт жара

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В Гидрометцентре Удмуртии рассказали, когда в регионе спадёт жара.
Синоптики рассказали, когда в Удмуртии спадёт жара
  • РИА Новости

Об этом сообщает udm-info.ru.

По прогнозу, понижение температуры начнётся с четверга. Ночью 14 июля ожидается +17...+23 °С, днём — +24...+29 °С. В большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы.

В пятницу, 15 июля, прогнозируется дождливая и ветреная погода, +16...+21 °С ночью, +20...+25 °С днём.

Также стало известно, что в Челябинске с 19:00 11 июля до 19:00 14 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт URA.RU со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу. Объявлен режим «чёрного неба».

Ранее в Свердловской области рассказали о ситуации с природными пожарами.

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