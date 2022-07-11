В Петербурге реконструкцию Смольного собора и сада завершат в 2022 году
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Об этом пишет kp.ru.
«Уже этой осенью петербуржцы смогут прогуляться в историческом саду Смольного собора. Для монастырских садов всегда были характерны уединение, созерцание и тишина. После завершения работ в этом саду появятся такие места», — заявил губернатор города Александр Беглов.
Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.