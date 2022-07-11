В Петербурге реконструкцию Смольного собора и сада завершат в 2022 году

В 2022 году завершатся масштабные работы по реставрации и реконструкции Смольного собора, а также расположенного рядом с ним сада. В администрации Санкт-Петербурга сообщили, что к настоящему времени соответствующие работы выполнены на 40%.

Об этом пишет kp.ru.

«Уже этой осенью петербуржцы смогут прогуляться в историческом саду Смольного собора. Для монастырских садов всегда были характерны уединение, созерцание и тишина. После завершения работ в этом саду появятся такие места», — заявил губернатор города Александр Беглов.

Как ранее сообщала НСН, основные работы по комплексной реабилитации Битцевского леса в Москве должны быть завершены в 2022 году.