В Петербурге до 12 июля продлили «жёлтый» уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за дождей, гроз и усиления ветра. Он будет действовать до 04:00 12 июля.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.

Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность. Не рекомендуется оставлять машины рядом с опорами ЛЭП и деревьями. Также нежелательно приближаться к слабо закреплённым конструкциям и баннерам.

Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов в беседе с URA.RU предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.