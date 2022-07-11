В Петербурге до 12 июля продлили «жёлтый» уровень погодной опасности
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.
Водителей и пешеходов призвали соблюдать осторожность. Не рекомендуется оставлять машины рядом с опорами ЛЭП и деревьями. Также нежелательно приближаться к слабо закреплённым конструкциям и баннерам.
Ранее ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов в беседе с URA.RU предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.