В Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки

Короткая ссылка
Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма за минувшие сутки зафиксировало 38 происшествий, вызванных сильными ливнями, прошедшими в регионе.
В Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 01:00 11 июля 2022 года зафиксировано 38 происшествий. Всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Несколько происшествий, связанных с падением деревьев», — говорится в сообщении МЧС.

К концу дня все подтопленные территории были освобождены от воды, уточняет «Крым 24» со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить