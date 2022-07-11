В Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма за минувшие сутки зафиксировало 38 происшествий, вызванных сильными ливнями, прошедшими в регионе.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«По состоянию на 01:00 11 июля 2022 года зафиксировано 38 происшествий. Всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Несколько происшествий, связанных с падением деревьев», — говорится в сообщении МЧС.

К концу дня все подтопленные территории были освобождены от воды, уточняет «Крым 24» со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.