В Крыму зафиксировали 38 происшествий из-за ливней за сутки
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По состоянию на 01:00 11 июля 2022 года зафиксировано 38 происшествий. Всего подтоплено два многоквартирных дома, 14 частных домовладений, 19 приусадебных участков. Несколько происшествий, связанных с падением деревьев», — говорится в сообщении МЧС.
К концу дня все подтопленные территории были освобождены от воды, уточняет «Крым 24» со ссылкой на заявление ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за сильных ливней в Сочи вышла из берегов река Восточный Дагомыс.