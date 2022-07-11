В Ростовской области спрогнозировали жару до +30 °С

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В Гидрометцентре Ростовской области заявили, что с 11 июля в регионе установится жаркая погода.
В Ростовской области спрогнозировали жару до +30 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В понедельник воздух в области прогреется до +26 °С, синоптики обещают дожди.

Во вторник, 12 июля, температура составит +29 °С, а в среду — около +30 °С, при этом не исключены дожди.

С четверга по воскресенье облачно, температура днём поднимется до +30 °С, ночью опустится до +20 °С.

Ранее в беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.

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