В Ростовской области спрогнозировали жару до +30 °С
- РИА Новости
Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В понедельник воздух в области прогреется до +26 °С, синоптики обещают дожди.
Во вторник, 12 июля, температура составит +29 °С, а в среду — около +30 °С, при этом не исключены дожди.
С четверга по воскресенье облачно, температура днём поднимется до +30 °С, ночью опустится до +20 °С.
Ранее в беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.