В Ростовской области спрогнозировали жару до +30 °С

В Гидрометцентре Ростовской области заявили, что с 11 июля в регионе установится жаркая погода.

Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В понедельник воздух в области прогреется до +26 °С, синоптики обещают дожди.

Во вторник, 12 июля, температура составит +29 °С, а в среду — около +30 °С, при этом не исключены дожди.

С четверга по воскресенье облачно, температура днём поднимется до +30 °С, ночью опустится до +20 °С.

Ранее в беседе с URA.RU ведущий специалист, уролог-андролог Владимир Степанов предупредил, что недостаточное употребление воды в жаркий период может привести к тепловому удару, а также спровоцировать развитие мочекаменной болезни.