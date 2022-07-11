В Красноярском крае действует девять природных пожаров

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В Красноярском крае по состоянию на 11 июля действует девять лесных пожаров на площади 142 га.
В Красноярском крае действует девять природных пожаров
  • © РИА Новости / Пресс-служба МЧС

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу лесопожарного центра.

Пожары действуют в Енисейском, Ермаковском, Кежемском, Минусинском, Туруханском и Шушенском районах.

По данным ведомства, остановлено распространение четырёх возгораний на площади 132 га.

Накануне в крае потушили десять лесных пожаров на площади 67,6 га.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.

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