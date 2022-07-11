В ХМАО 11 июля ожидается повышение температуры до +30 °C

В Гидрометцентре Югры сообщили, что в Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 11 июля, на отдельных территориях ожидается до +30 °C.

Об этом информирует URA.RU.

«В понедельник, 11 июля, в Югре ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков... Температура днём +25...+30 °С, ночью +15...+20 °С», — говорится в сообщении.

Наряду с этим стало известно, что во вторник, 12 июля, в Ленинградской области местами возможен град. Об этом пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Местами пройдут ливни и грозы, порывы ветра могут достигнуть 12—14 м/с. Также в регионе возможен туман.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что 11 июля в Москве ожидается жаркая погода, со вторника начнётся похолодание.