Синоптик спрогнозировал грозы и прохладу в России на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в России ожидаются грозы и прохлада.

ТАСС пишет, что синоптик отметил в своём Telegram, что в начале недели будет жаркая погода, но вскоре на смену ей придёт прохлада.

«Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже +15...+20 °C, а днём воздух разогреется от +28 °C до +33 °C, что на 8 °C выше нормы, местами не обойдётся без дождей. Во вторник через регион прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7—12 мм), грозами и шквалом, из-за чего днём резко посвежеет до +19...+24 °C», — написал синоптик.

Тишковец отметил, что в среду температура воздуха достигнет многолетней нормы +22...+27 °C, но в четверг прогнозируются сильные ливни с грозами.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице днём 10 июля составит до +29 °C.