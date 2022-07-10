Синоптик спрогнозировал грозы и прохладу в России на следующей неделе

Короткая ссылка
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в России ожидаются грозы и прохлада.
Синоптик спрогнозировал грозы и прохладу в России на следующей неделе
  • РИА Новости

ТАСС пишет, что синоптик отметил в своём Telegram, что в начале недели будет жаркая погода, но вскоре на смену ей придёт прохлада.

«Предстоящая неделя стартует с аномально высокой температуры: даже ночью не ниже +15...+20 °C, а днём воздух разогреется от +28 °C до +33 °C, что на 8 °C выше нормы, местами не обойдётся без дождей. Во вторник через регион прорвётся холодный атмосферный фронт, сопровождаемый интенсивными ливнями (до 7—12 мм), грозами и шквалом, из-за чего днём резко посвежеет до +19...+24 °C», — написал синоптик.

Тишковец отметил, что в среду температура воздуха достигнет многолетней нормы +22...+27 °C, но в четверг прогнозируются сильные ливни с грозами.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в столице днём 10 июля составит до +29 °C.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить