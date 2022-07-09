В МЧС предупредили о грозе и дожде в Москве

ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей и гостей столицы о грозе, дожде и порывах ветра до 17 м/с.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — отмечается в заявлении.

Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам напомнили об опасности нахождения вблизи рекламных щитов и шатких конструкций и посоветовали не укрываться под деревьями.

Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы.