В МЧС предупредили о грозе и дожде в Москве
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с», — отмечается в заявлении.
Спасатели рекомендовали водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию, а пешеходам напомнили об опасности нахождения вблизи рекламных щитов и шатких конструкций и посоветовали не укрываться под деревьями.
Ранее Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра и грозы.