Синоптик Позднякова предупредила о грозах в Московском регионе 9—10 июля

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве и области в выходные, 9 и 10 июля, ожидается жаркая погода до +30 °С, также возможны ливни с грозой.

Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Погода будет жаркой на выходных. В субботу будет комфортная жара, но после 15:00 возможны ливни с грозой, температура воздуха в Москве составит +24...+26 °С, по области — +22...+27 °С», — заявила эксперт.

По её словам, в воскресенье, 10 июля, будет облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха составит +28...+30 °С. Возможны порывы ветра до 12—15 м/с.

«Самый неблагоприятный период погоды мы ожидаем в Москве с 17:00 до 19:00», — уточнила Позднякова.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в воскресенье, 10 июля, температура воздуха может подняться до +33 °С.