Синоптик Позднякова предупредила о грозах в Московском регионе 9—10 июля
- АГН «Москва»
- © Любимов Андрей
Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».
«Погода будет жаркой на выходных. В субботу будет комфортная жара, но после 15:00 возможны ливни с грозой, температура воздуха в Москве составит +24...+26 °С, по области — +22...+27 °С», — заявила эксперт.
По её словам, в воскресенье, 10 июля, будет облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха составит +28...+30 °С. Возможны порывы ветра до 12—15 м/с.
«Самый неблагоприятный период погоды мы ожидаем в Москве с 17:00 до 19:00», — уточнила Позднякова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в воскресенье, 10 июля, температура воздуха может подняться до +33 °С.