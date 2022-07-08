«ВКонтакте» открыла API для управления видеозвонками
- Legion-Media
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Отмечается, что разработчики веб-сервисов, мобильных приложений и VK Mini Apps смогут автоматизировать создание онлайн-встреч в «VK Звонках» и управление ими через публичный API «ВКонтакте».
Новые доступные методы должны помочь заранее создавать ссылки на звонки, делиться ими с пользователями, запускать и завершать конференции по расписанию и автоматически включать запись беседы. Приглашение, полученное при создании звонка, позволит присоединиться к нему — в приложении «VK Звонки» или веб-версии платформы.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» будет предупреждать о подозрительных собеседниках в мессенджере.