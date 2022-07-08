В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов продлится до 13 июля
- © РИА Новости / Валерий Мельников
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
В связи со сложившейся ситуацией повышается вероятность увеличения площадей природных пожаров и распространения огня на населённые пункты и линии электропередачи и связи.
Граждан просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.
Накануне URA.RU передавало, что в ряде районов Урала объявили высокую пожарную опасность.