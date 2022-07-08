В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов продлится до 13 июля

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Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников, местами пятый, сохранится в большинстве районов Нижегородской области и Нижнем Новгороде с 9 по 13 июля.
В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов продлится до 13 июля
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В связи со сложившейся ситуацией повышается вероятность увеличения площадей природных пожаров и распространения огня на населённые пункты и линии электропередачи и связи.

Граждан просят быть внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности.

Накануне URA.RU передавало, что в ряде районов Урала объявили высокую пожарную опасность.

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