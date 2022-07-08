В Нижегородской области высокая пожароопасность лесов продлится до 13 июля

Четвёртый класс пожароопасности лесов и торфяников, местами пятый, сохранится в большинстве районов Нижегородской области и Нижнем Новгороде с 9 по 13 июля.

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