В Москве в возрасте 59 лет скончалась дизайнер Людмила Норсоян.

Об этом сообщает Пятый канал.

По имеющимся данным, скорую помощь вызвала дочь дизайнера. Врачи констатировали смерть Норсоян.

Людмила Норсоян — основатель бренда инновационного трикотажа Norsoyan. Она разрабатывала коллекции для отечественных и международных торговых марок.

В июне сообщалось, что умер итальянский предпринимать Леонардо Дель Веккио. Он занимал должность председателя компании EssilorLuxottica — владельца брендов Michael Kors и Ray Ban.