Скончалась дизайнер Людмила Норсоян
- РИА Новости
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Об этом сообщает Пятый канал.
По имеющимся данным, скорую помощь вызвала дочь дизайнера. Врачи констатировали смерть Норсоян.
Людмила Норсоян — основатель бренда инновационного трикотажа Norsoyan. Она разрабатывала коллекции для отечественных и международных торговых марок.
В июне сообщалось, что умер итальянский предпринимать Леонардо Дель Веккио. Он занимал должность председателя компании EssilorLuxottica — владельца брендов Michael Kors и Ray Ban.