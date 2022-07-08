В Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров

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Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил учредить аналог общероссийской премии «Золотая маска» для любительских театральных коллективов.
В Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров
  • globallookpress.com
  • © АГН «Москва»

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на заявление губернатора на заседании Совета ПФО.

Отмечается, что Удмуртия стала хорошей площадкой для многих крупных культурных проектов, например фестиваля «Театральное Приволжье».

«Удмуртия по-настоящему театральный регион, огромное количество любительских коллективов в школах, учреждениях СПО, вузах, даже на предприятиях влились в это движение. Поскольку даже на сцене действует принцип соревновательности, мы предложили учредить для них премию — пусть это будет пока проектное название — «Золотая маска для любительских коллективов». Мне кажется, это точно найдёт отклик в сердцах людей, которые самореализуются через театр», — рассказал Бречалов.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.

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