В Удмуртии предложили учредить аналог премии «Золотая маска» для любительских театров

Глава Удмуртии Александр Бречалов предложил учредить аналог общероссийской премии «Золотая маска» для любительских театральных коллективов.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на заявление губернатора на заседании Совета ПФО.

Отмечается, что Удмуртия стала хорошей площадкой для многих крупных культурных проектов, например фестиваля «Театральное Приволжье».

«Удмуртия по-настоящему театральный регион, огромное количество любительских коллективов в школах, учреждениях СПО, вузах, даже на предприятиях влились в это движение. Поскольку даже на сцене действует принцип соревновательности, мы предложили учредить для них премию — пусть это будет пока проектное название — «Золотая маска для любительских коллективов». Мне кажется, это точно найдёт отклик в сердцах людей, которые самореализуются через театр», — рассказал Бречалов.

Ранее актриса Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.