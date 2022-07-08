Актёр Аверин рассказал о роли в спектакле Театра сатиры «Арбенин. Маскарад без слов»

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Актёр Максим Аверин рассказал о работе в спектакле «Арбенин. Маскарад без слов», который стал одной из главных премьер сезона в Театре сатиры.
Актёр Аверин рассказал о роли в спектакле Театра сатиры «Арбенин. Маскарад без слов»
  • globallookpress.com
  • © Ekaterina Tsvetkova

Под руководством Сергея Землянского, ставшего недавно главным хореографом театра, два произведения Михаила Лермонтова превратились в пластический спектакль, пишет «Газета.Ru».

Аверин, один из ведущих актёров театра, исполнил заглавную роль — «русского Отелло». В трёхчасовой постановке не произносится ни слова.

«Я думаю, наверное, мне — проще всего. Дело в том, что я когда-то играл в спектакле «Маскарад» в «Сатириконе» (в «Сатириконе» имени Аркадия Райкина артист служил с 1997 по 2015 год. — RT), и подстрочник, что называется, живёт во мне до сих пор. Я знаю, о чём это произведение и о чём думает герой. Сейчас мне было даже интереснее — попробовать передать сущность героя через движение», — поделился артист.

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