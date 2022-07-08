В Якутии площадь лесных пожаров превысила 50 тысяч гектаров

На природных территориях в Якутии к 8 июля насчитывается 80 возгораний, их общая площадь превышает 50 тыс. га.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона.

Отмечается, что местные специалисты ведут работы по тушению 19 возгораний на территории в 7,5 тыс. га.

За сутки ликвидировали 17 пожаров, локализовали семь, обнаружили девять, в том числе один на землях иных категорий.

К тушению лесных пожаров привлечены 668 человек, задействована 41 единица техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.