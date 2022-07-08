В Якутии площадь лесных пожаров превысила 50 тысяч гектаров

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На природных территориях в Якутии к 8 июля насчитывается 80 возгораний, их общая площадь превышает 50 тыс. га.
В Якутии площадь лесных пожаров превысила 50 тысяч гектаров
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на оперативный штаб региона.

Отмечается, что местные специалисты ведут работы по тушению 19 возгораний на территории в 7,5 тыс. га.

За сутки ликвидировали 17 пожаров, локализовали семь, обнаружили девять, в том числе один на землях иных категорий.

К тушению лесных пожаров привлечены 668 человек, задействована 41 единица техники.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что на территории Севастополя с 11 июля вводится особый противопожарный режим.

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