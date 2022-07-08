В Курганской области 10 июля обещают до +33 °С

Согласно данным регионального ЦГМС, в Курганской области в воскресенье, 10 июля, температура воздуха может подняться до +33 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

«Температура воздуха, ночь: +13...+18 °С, день: +28...+33 °С», — отметили синоптики.

Накануне, 9 июля, по данным синоптиков, воздух в регионе может прогреться до +32 °С, а ночью — до +16 °С, осадков при этом не ожидается.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.