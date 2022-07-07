Ещё 28 нижегородских учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

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Ещё 28 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к программе «Пушкинская карта».
Ещё 28 нижегородских учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

С июня 2022 года участниками проекта стали централизованные библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов, историко-художественный музей городского округа Семёновский, АНО «Экспериментальный театр «Нэкст» и другие.

«Пушкинская карта» даёт возможность жителям от 14 до 22 лет за счёт государства посещать различные учреждения культуры, в том числе кинотеатры.

В марте «Реальное время» сообщало, что «Пушкинскую карту» в Казани оформили около 8 тыс. школьников.

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