Ещё 28 нижегородских учреждений культуры присоединились к программе «Пушкинская карта»

Ещё 28 учреждений культуры Нижегородской области присоединились к программе «Пушкинская карта».

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Минкультуры.

С июня 2022 года участниками проекта стали централизованные библиотечные системы Сормовского, Приокского и Московского районов, историко-художественный музей городского округа Семёновский, АНО «Экспериментальный театр «Нэкст» и другие.

«Пушкинская карта» даёт возможность жителям от 14 до 22 лет за счёт государства посещать различные учреждения культуры, в том числе кинотеатры.

В марте «Реальное время» сообщало, что «Пушкинскую карту» в Казани оформили около 8 тыс. школьников.