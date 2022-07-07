Международный кинофестиваль пройдёт в Псковской области 8—10 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Запланированы спецпоказы более 70 фильмов. В рамках основного конкурса будут представлены полнометражные фильмы, вне конкурса — короткометражки.
Также состоятся творческие встречи и круглые столы.
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