Международный кинофестиваль пройдёт в Псковской области 8—10 июля

Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Псковской области 8—10 июля.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Запланированы спецпоказы более 70 фильмов. В рамках основного конкурса будут представлены полнометражные фильмы, вне конкурса — короткометражки.

Также состоятся творческие встречи и круглые столы.

Ранее студентка ГИТИСа Катерина Беккер в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о съёмках в новом сериале Александра Цоя «Смычок», в котором сыграла главную роль.