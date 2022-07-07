Вильфанд рассказал о возможных природных явлениях в летний период

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о возможных природных явлениях в летний период.
Вильфанд рассказал о возможных природных явлениях в летний период
  • РИА Новости

«Сильные дожди и ветровой режим, град, который может привести к негативным последствиям для крыш домов, для человека, а также молнии. Но всё это прогнозируется только за сутки», — заявил он в беседе с «Известиями».

Как отметил эксперт, летом возрастает число опасных природных явлений, а спрогнозировать их можно только за день-два до события.

«Сильный ветер более 25 м/с, опасное явление. Он ломает деревья, сносит крыши. Шквалы очень опасны. Ультрафиолетовый индекс тоже опасное явление погоды», — заключил эксперт.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в Москве спадёт жара.

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