В Ростовской области археологи обнаружили древние погребения

В Каменском районе Ростовской области археологи в ходе раскопок кургана обнаружили семь древних погребений.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Как удалось установить, погребения были сделаны в эпоху средней бронзы в конце третьей тысячи лет до нашей эры — первой трети второй тысячи лет до нашей эры.

Среди находок, которые представляют ценность для историков, множество предметов из бронзы, лепной горшок с орнаментом, курильница на четырёх крестообразных ножках, различные украшения, булавы из полированного камня.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.