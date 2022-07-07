В Ростовской области археологи обнаружили древние погребения

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В Каменском районе Ростовской области археологи в ходе раскопок кургана обнаружили семь древних погребений.
В Ростовской области археологи обнаружили древние погребения
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Как удалось установить, погребения были сделаны в эпоху средней бронзы в конце третьей тысячи лет до нашей эры — первой трети второй тысячи лет до нашей эры.

Среди находок, которые представляют ценность для историков, множество предметов из бронзы, лепной горшок с орнаментом, курильница на четырёх крестообразных ножках, различные украшения, булавы из полированного камня.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что реставраторы передадут музеям Москвы коллекцию старинных предметов.

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