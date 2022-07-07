В Москве отреставрируют дом Юшкова XVIII века

В Москве планируют отреставрировать дом Юшкова — объект культурного наследия федерального значения.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Дом расположен на Мясницкой улице. Его построили в конце XVIII века по проекту архитектора Василия Баженова. В настоящее время в нём располагается Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

«Последнюю реставрацию проводили 30 лет назад. Сейчас специалистам предстоит выполнить большой объём работ. Чтобы восстановить элементы декора, они изучили архивные документы и фотографии», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Окончание работ запланировано на 2024 год.

Ранее НСН сообщала, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.