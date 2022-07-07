В Казани пройдёт международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»

В Казани на территории главного здания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана 14 июля стартует XVI сезон международного фестиваля «Jazz в усадьбе Сандецкого».

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

В этом году фестиваль посвящён 100-летию российского джаза. На мероприятии выступят известные российские джазовые музыканты.

«Практически на любом фестивале искусств происходит стирание жёстких границ, потому что на фестивале создаётся единое культурное пространство, преодолевается изолированность общества», — рассказала президент «Jazz в усадьбе Сандецкого» Ольга Скепнер.

Ранее НСН со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что фильм Александра Сокурова «Сказка» вошёл в основную конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).