В Казани пройдёт международный фестиваль «Jazz в усадьбе Сандецкого»
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Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
В этом году фестиваль посвящён 100-летию российского джаза. На мероприятии выступят известные российские джазовые музыканты.
«Практически на любом фестивале искусств происходит стирание жёстких границ, потому что на фестивале создаётся единое культурное пространство, преодолевается изолированность общества», — рассказала президент «Jazz в усадьбе Сандецкого» Ольга Скепнер.
Ранее НСН со ссылкой на организаторов мероприятия сообщила, что фильм Александра Сокурова «Сказка» вошёл в основную конкурсную программу Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария).