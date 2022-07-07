В Приморье из-за ливней объявили штормовое предупреждение
- РИА Новости
Об этом пишет ИА PrimaMeida со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.
В южных и западных районах Приморья ночью и днём 8 июля ожидаются сильные ливневые дожди — от 15 до 40 мм осадков менее чем за 12 часов.
«Создаётся угроза затопления пониженных участков рельефа, а также расположенных в них хозяйственных объектов, сельхозугодий, участков дорог», — говорится в сообщении.
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