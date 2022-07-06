Ветеринар Косинова прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных

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Ветеринар, ветдиетолог Ольга Косинова прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных.
Ветеринар Косинова прокомментировала ситуацию с кормами для домашних животных
  • Gettyimages.ru

«В России есть ГОСТ для кормов для мелких пород животных, и он, безусловно, учитывается при составлении рациона», — заявила она в беседе со «Взглядом».

Как отметила эксперт, в России появляются отечественные корма, но насколько они хороши, покажет время. По словам Косиновой, достойные кандидаты есть.

Эксперт напомнила, что при создании готового корма необходимо соблюдать определённый премикс — баланс витаминов и минералов.

Ранее ведущий ветеринарный врач Советской участковой лечебницы Екатерина Славущева в беседе с «Москвой 24» рассказала, что сбалансированное питание поможет предотвратить развитие у питомца сердечно-сосудистых заболеваний.

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