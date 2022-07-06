Миколог Вишневский прокомментировал грибной сезон в Подмосковье

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Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский прокомментировал грибной сезон в Московской области.
Миколог Вишневский прокомментировал грибной сезон в Подмосковье
  • РИА Новости

«Пока у нас идут тёплые дожди, как в тропическом лесу, температура +26…+28 °С и тёплая вода с неба. Это не стимулирует рост грибов. Но когда через несколько дней температура немного упадёт, дожди пойдут попрохладнее и остынет земля, с этого момента нужно будет отсчитать две недели. И это будет время старта нормальной поздней летней волны», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, это примерно первая половина августа.

Как отметил Вишневский, в настоящее время в подмосковных лесах можно собирать грибы предыдущей волны — подосиновики, подберёзовики, белые и маслята.

«Это первые летние грибы, которые из-за сложной весны вылезли на две-три недели позже, чем им было положено. То, что сейчас пошли дожди, на грибы почти никак не повлияет. Это повлияет только на такие грибы, как шампиньоны в полях», — добавил миколог.

Ранее врач-диетолог Алексей Ковальков в беседе с Inforeactor дал советы по употреблению ягод.

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