Юрист Рытвина рассказала, почему на мемы распространяется закон об авторских правах

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина рассказала, почему на мемы распространяется закон об авторских правах.

«Мем — это тот же самый мультимедийный пользовательский контент, потому что там может быть картинка или какая-то фраза, которая может быть защищена товарным знаком как бренд. Это такое же произведение, прикольная фраза, которая стала вирусной», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, если мем захочет присвоить кто-то другой, то это станет нарушением авторского права.

Ранее психолог Юрий Ефимов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.