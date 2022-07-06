В Совете блогеров высказались по вопросу принадлежности пользовательского контента

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист Валерия Рытвина высказалась по вопросу принадлежности пользовательского контента.

«Возникают споры, когда создаётся контент на площадке социальной сети или на каком-нибудь хостинге — кому принадлежит это авторское право. Были уже прецеденты, когда суды по-разному выносили решения, отдавая часть авторских прав платформам и социальным сетям», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, новая поправка в закон поможет избежать двоякого трактования и закрепит факт, что пользовательский контент полностью принадлежит пользователю.

«Именно автор произведения вне зависимости от того, где он его создал, является правообладателем на 100%», — добавила эксперт.

Ранее психолог Юрий Ефимов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.