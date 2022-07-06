Метеоролог Леус спрогнозировал духоту в Москве на текущей неделе

Короткая ссылка
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях погоды в Москве на текущей неделе.
Метеоролог Леус спрогнозировал духоту в Москве на текущей неделе
  • РИА Новости

«Из-за большого количества влаги погода будет душная, то есть какого-то облегчения дожди не принесут. В середине недели характер погоды изменится мало. Ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы. Такая же погода ждёт москвичей в четверг. В пятницу, 8 июля, станет чуть прохладнее: около +25 °С», — сказал Леус.

В субботу и воскресенье ожидается около +30 °С, вероятны дожди.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в столице спадёт жара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить