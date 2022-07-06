Метеоролог Леус спрогнозировал духоту в Москве на текущей неделе

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях погоды в Москве на текущей неделе.

«Из-за большого количества влаги погода будет душная, то есть какого-то облегчения дожди не принесут. В середине недели характер погоды изменится мало. Ожидаются кратковременные ливневые дожди и грозы. Такая же погода ждёт москвичей в четверг. В пятницу, 8 июля, станет чуть прохладнее: около +25 °С», — сказал Леус.

В субботу и воскресенье ожидается около +30 °С, вероятны дожди.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, когда в столице спадёт жара.