«Ночной забег» состоится в Москве 9 июля

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«Ночной забег» состоится в ночь на 10 июля в Москве. Старт запланирован на 22:30 9 июля.
«Ночной забег» состоится в Москве 9 июля
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Об этом пишет сайт «Москва 24».

Начало дистанции — у Малой спортивной арены «Лужники», финиш — на центральной площади (чуть дальше памятника Ленину). Длина трассы составляет 10 км.

Вместе со стартовыми номерами участники получат налобные фонарики. На форму можно прикрепить неоновые и светоотражающие элементы.

Все финишировавшие получат значки с символикой забега, призёры и победители — подарки от организаторов и партнёров.

Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.

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