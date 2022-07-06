«Ночной забег» состоится в Москве 9 июля
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Об этом пишет сайт «Москва 24».
Начало дистанции — у Малой спортивной арены «Лужники», финиш — на центральной площади (чуть дальше памятника Ленину). Длина трассы составляет 10 км.
Вместе со стартовыми номерами участники получат налобные фонарики. На форму можно прикрепить неоновые и светоотражающие элементы.
Все финишировавшие получат значки с символикой забега, призёры и победители — подарки от организаторов и партнёров.
Ранее сообщалось, что в кроссах «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском парке Москвы приняли участие более 1 тыс. бегунов.