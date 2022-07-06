В Московском зоопарке у кошачьих лемуров появилось потомство

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В Московском зоопарке у кошачьих лемуров Бэллы и Фунтика 25 апреля родился детёныш, обнаружить которого удалось только сейчас.
В Московском зоопарке у кошачьих лемуров появилось потомство
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.

«Маленького лемурёнка обнаружили в процессе утреннего осмотра. Помощь ветврачей ребёнку не понадобилась», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также она добавила, что детёныш лемуров уже пробует взрослую пищу и исследует мир: малышка отходит на видимое расстояние от матери и общается с сородичами.

Ранее, по сообщениям сайта «Москва 24», зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал, что делать при встрече с лосем.

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