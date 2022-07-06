В Московском зоопарке у кошачьих лемуров появилось потомство
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу зоосада.
«Маленького лемурёнка обнаружили в процессе утреннего осмотра. Помощь ветврачей ребёнку не понадобилась», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Также она добавила, что детёныш лемуров уже пробует взрослую пищу и исследует мир: малышка отходит на видимое расстояние от матери и общается с сородичами.
Ранее, по сообщениям сайта «Москва 24», зоолог Московского зоопарка Илья Володин рассказал, что делать при встрече с лосем.