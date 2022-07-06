В Севастополе особый противопожарный режим будет действовать с 11 июля

Особый противопожарный режим вводится на территории Севастополя с 11 июля.

Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее постановление приняли на заседании правительства города.

Режим вводится на период до 21 дня в связи с наступлением устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. Он может быть продлён.

На этом фоне в городе введут ограничения, пишет «Новый Севастополь».

В частности, будет действовать запрет на запуск пиротехнических изделий, проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров и прочее.

Ранее сообщалось, что глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с лесными пожарами подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности.