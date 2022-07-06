Синоптики спрогнозировали жару до +30 °С в Оренбуржье к концу недели

К выходным в Оренбургской области прекратятся осадки, а температура воздуха вырастет до +30 °С.

«Изменения в погодных условиях начнутся с середины недели, когда область окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадки будут отмечаться лишь местами, а дневные температуры начнут стремительно повышаться», — передаёт RIA56 заявление синоптиков ФГБУ «Приволжское УГМС».

По их данным, 10 и 11 июля в регионе будет жаркая и солнечная погода, температура воздуха днём будет выше +30 °С.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.