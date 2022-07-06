На Ямале вновь зафиксировали лесной пожар

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует природный пожар на общей площади 5,6 га.

Об этом пишет «Ямал 1» со ссылкой на окружной департамент природы.

«Пожар локализован, в тушении задействованы 13 человек с лесопожарным снаряжением. Причиной возникновения пожаров послужило прохождение «сухих гроз» и выпадение малозначительных осадков», — говорится в сообщении ведомства.

В то же время karelinform.ru передаёт, что глава Карелии Артур Парфенчиков в связи с лесными пожарами подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности.

По данным Минприроды Карелии, на территории республики действует четвёртый класс пожарной опасности.