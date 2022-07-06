Синоптик Макарова предупредила о дождях в Москве до начала следующей недели

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Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что в Москве ожидается облачная погода с летними дождями до начала следующей недели. С пятницы температура понизится до +24...+26°C.

«В среду ожидаются дожди, грозы, град, ветер до 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с. <…> До начала следующей недели погода прогнозируется неустойчивая: облачность, дожди, небольшие и кратковременные, летнего типа», — цитирует её ТАСС.

Однако, по словам синоптика, тёплая погода в регионе сохранится.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что до конца недели в Москве и области ожидается облачная и местами дождливая погода.

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